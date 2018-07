Anche due imprenditrici nel Cda del Senato accademico dell’Università di Cagliari: si tratta di Alessandra Argiolas, di Argiolas formaggi di Dolianova, appena confermata presidente di Confindustria giovani sud Sardegna, e di Daniela Ducato, Edilana.

Il Senato si è riunito per la prima volta oggi nella composizione rinnovata in base alle modifiche di recente introdotte nello Statuto e ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. I nuovi componenti, oltre Argiolas e Ducato, sono i docenti Riccardo De Lisa, Giuseppe Mazzarella, Valentina Onnis e Cecilia Tasca e – in rappresentanza del personale dell’Ateneo – Stefania Lecca. Resta invariata la rappresentanza degli studenti, con Luca Arixi e Laura Mereu.

Il nuovo Consiglio di amministrazione si riunirà per la prima volta lunedì mattina a Palazzo Belgrano. “Il nuovo Senato accademico è un luogo in cui discutere delle problematiche che riguardano tutto l’ateneo – ha detto la Rettrice Maria Del Zompo in apertura di seduta – Questo è un Senato che eredita i successi del precedente, primo tra tutti la battaglia contro i parametri iniqui con cui gli atenei come il nostro vengono giudicati. È un passaggio di consegne con valori importanti”.

Commenti

comments