Donald Trump si è detto pronto a imporre dazi su tutti i prodotti esportati negli Usa da Pechino, per un valore di oltre 500 miliardi di dollari. “Non lo faccio per ragioni politiche – ha detto il presidente americano in un’intervista alla Cnbc – ma perché è la cosa giusta per il nostro Paese. Per troppo tempo siamo stati raggirati dalla Cina”.

Commenti

comments