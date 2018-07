Presso la sede della Protezione civile regionale di Torino si è tenuta oggi la cerimonia di consegna dei mezzi che il Piemonte ha messo a disposizione della Regione Sardegna nell’ambito della campagna antincendi boschivi 2018.

Presenti all’incontro gli assessori alla Protezione civile delle due Regioni, Alberto Valmaggia e Donatella Spano. “Il prezioso servizio che il sistema di Protezione civile piemontese assicura per la tutela dei suoi cittadini – ha detto Valmaggia – è una certezza di cui andare fieri. Essere inoltre di aiuto alle altre Regioni italiane, soprattutto in periodi di maggiore emergenza, ci riempie ancora più di orgoglio. I nostri uomini prima, ma anche i nostri mezzi, sono e saranno sempre in prima fila”.

“Questa collaborazione – ha detto Spano – è una pratica virtuosa nello spirito del Sistema di Protezione civile nazionale, che consente alla Sardegna di rafforzare l’assetto dello schieramento antincendi in attesa dell’arrivo dei nuovi mezzi acquistati ma non ancora consegnati”. Il Piemonte ha messo a disposizione della Sardegna tre autoveicoli Land Rover 110 Crew Cab, con modulo antincendi boschivi da 420 litri. Collabora inoltre alla campagna antincendi boschivi 2018 in Puglia e in Sicilia.

