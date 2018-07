Incidente stradale questo pomeriggio lungo la statale 131, alle porte di Cagliari. Un uomo (non si conoscono ancora le generalità) è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’uomo è stabile ma non è ancora fuori pericolo.

La “Carlo Felice” è temporaneamente chiusa nel tratto di Sestu in direzione Cagliari. Il traffico è stato deviato nelle strade vicine con indicazioni che vengono date sul posto. L’incidente – spiega l’Anas – ha riguardato un solo veicolo.

Commenti

comments