Nuovi crolli questa notte al Centro residenziale per anziani di viale della Resistenza, ad Alghero.

Sul posto vigili del fuoco e sindaco, che, in base alla relazione tecnica dei pompieri, dovrà valutare se sgomberare del tutto la struttura dove sono ospitati 77 anziani, di cui 34 non autosufficienti. Mercoledì scorso, in seguito al cedimento di una porzione di soffitto in uno dei bagni al terzo piano della struttura, Mario Bruno, aveva emesso un’ordinanza con il divieto di accesso al terzo e secondo piano dello stabile. Gli anziani ospitati in quella parte della struttura, circa 40, sono stati sistemati al piano terra, nella sala che di solito ospita le attività di intrattenimento, trasformata per l’emergenza in una sorta di dormitorio.

Questa notte si è verificato ancora un crollo, sempre al terzo piano: “Stiamo aspettando al relazione dei vigili del fuoco, ma ci siamo già attivati con il prefetto e il vescovo per trovare una soluzione adeguata a ospitare in maniera dignitosa e sicura gli anziani che risiedono nel Centro, nel caso ci fosse la necessità di sgomberare del tutto la struttura”, spiega il sindaco.

Il Centro Anziani, realizzato e gestito dalla Regione fino agli anni Novanta, e poi passato in mano al Comune, ha necessità di profonde ristrutturazioni, per le quali l’amministrazione comunale ha da tempo chiesto finanziamenti alla Regione: richieste rimaste finora senza risposta.

