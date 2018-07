Zona industriale di Porto Torres, ore 15:00, il clima è torrido e le poche auto in movimento sono dirette verso le numerose e bellissime spiagge nei dintorni. Noi invece ci fermiamo davanti ai cancelli della Sices. Da pochi mesi la fabbrica ha sospeso la produzione per mancanza di liquidità ma già si notano i segni evidenti dell’abbandono e della noncuranza.

Arriviamo e gli operai stanno discutendo sotto il sole. Il tema è il perché dell’assenza dei sindacati confederali che pure sono stati avvisati e invitati rispettando tutti i crismi del protocollo. La maggior parte dei lavoratori non ha più fiducia in loro, anche se qualcuno tenta di trovare giustificazioni di sorta: «avevano una riunione», «hanno assicurato massima disponibilità». A quanto capiamo però è una storia che va avanti da tempo e non è il frutto di un disguido occasionale. In sostanza i sindacati sono latitanti nella vertenza Sices che infatti soltanto da poco e a macchia di leopardo sta iniziando a comparire sulle cronache dei giornali. Mariano Peddis, operaio dell’azienda, ci fa un sunto della situazione: la multinazionale aveva utilizzato la cassa integrazione fin dal 2013, anche se la produzione è andata avanti fino al 2017 e pur fra tagli e crescenti inquietudini. Poi ad un certo punto il crollo e la fine delle illusioni: i problemi di liquidità erano insormontabili e la proprietà ha portato i libri in tribunale chiedendo un concordato in bianco, cioè il blocco delle ingiunzioni di pagamento per quattro mesi con proroga fino al 24 luglio, vale a dire fra pochissimi giorni. Intanto la cassa integrazione ordinaria è finita nello scorso ottobre ed è stata chiesta la cassa integrazione speciale per area di crisi di Porto Torres che terminerà il prossimo ottobre. Insomma un disastro precipitato nel più assoluto silenzio di sindacati e politica locale e regionale.

Il tutto per una multinazionale non in perdita, a cui non mancavano certo commesse, che non campava di contributi pubblici e che non inquinava l’ambiente, forse per questo non meritoria dell’attenzione di stampa e politica. La Sices ha sedi in tutto il mondo (nello Italia anche a Varese, a Legnano e in Europa in Polonia e in Svizzera): «Abbiamo due anni di commesse e dentro gli stabilimenti ci sono dieci milioni di euro in lavori da finire e consegnare» – dice un operaio mentre prendo appunti – «Sì, abbiamo 12 scambiantori cominciati e quattro reattori da 800 tonnellate iniziati e non finiti. Tutti lavori non terminati perché non c’erano i soldi per comprare merci indispensabili come i fasci tubieri e materiale per saldatura» puntualizza un altro operaio agitando i pugni in aria rabbiosamente.

Martedì 24 luglio si capirà se il re è nudo oppure se esiste effettivamente un piano industriale di rientro, ma non c’è molto ottimismo fra i lavoratori perché – lamentano coralmente – «siamo stati tenuti all’oscuro di tutto, abbiamo chiesto un incontro con i vertici dell’azienda e l’amministratore Passina ha disatteso l’appuntamento. Allora abbiamo fissato una videoconferenza presso l’associazione degli industriali e anche questa è saltata. Noi operai siamo stati tenuti allo scuro di tutto e a tre giorni dalla fine del concordato ci sentiamo abbandonati da tutti, direzione e sindacati. A questo punto non abbiamo nulla da perdere e ci muoveremo autonomamente per difendere il nostro posto di lavoro e la nostra professionalità. Siamo operai altamente specializzati e ciò che facciamo ha mercato al contrario di altri settori ormai in crisi per concorrenza internazionale come carbone, alluminio e bauxite. Qui il problema è solo ed esclusivamente di cattiva gestione manageriale e politica, altre aziende sono state aiutate per anni pur non essendo più capaci di stare sul mercato, se noi superiamo questo momento in un anno siamo capaci di rientrare in pista perché abbiamo due anni di commesse».

Praticamente è la storia del cane dell’ortolano perché pare che ci fossero anche altre due aziende interessate a subentrare all’attuale proprietà. C’è da chiedersi perché la cosa non sia stata neppure discussa: «se i proprietari hanno sbagliato, lascino ad altri» – chiosano gli operai sotto il sole – «siamo legati al palo e non sappiamo neppure di che morte dovremo morire, per vie traverse si parla di un nuovo anno di cassa integrazione, ma noi siamo contrari, vogliamo sapere come stanno esattamente le cose e soprattutto vogliamo lavorare perché il lavoro c’è e noi siamo figure altamente specializzate per farlo»

Nei prossimi giorni ci saranno nuove mobilitazioni, questa volta senza più aspettare i sindacati e a quanto pare saranno mobilitazioni eclatanti.

Cristiano Sabino

