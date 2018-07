Incidente stradale in via Luigi Merello, a Quartu Sant’elena (CA).

Nello scontro, avvenuto intorno alle 15:30, sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere i feriti. Insieme a loro anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza la sede stradale.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, sul luogo dello scontro era presente anche la polizia municipale per i rilievi di legge.

Commenti

comments