Intorno alle 17:40, su indicazione della Centrale operativa del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale, il Paff di Quartu Sant’Elena è intervenuto in via Sa Tanchitta per un principio d’incendio che ha interessato alcune sterpaglie e un canneto.

Sul posto anche un’autobotte dei vigili del fuoco della Caserma di Cagliari. “Abbiamo provveduto – scrive in una nota il Paff – a mettere in sicurezza la zona. L’incendio è stato domato intorno alle ore 18:20. Raccomandiamo massima prudenza per le giornate di oggi e di domani caratterizzate da forti venti di maestrale”.

