Finisce l’era di Sergio Marchionne alla Fca. Mike Manley responsabile del brand Jeep, è il nuovo amministratore delegato. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione che, come già annunciato, ha quindi optato per una soluzione interna. L’avvicendamento si è reso necessario visto il prolungarsi della degenza di Marchionne per l’intervento chirurgico. FcA fa intanto sapere che le condizioni del manager sono peggiorate.

