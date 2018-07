Proseguono i controlli della polizia municipale sulla spiaggia del Poetto e di Calamosca, a Cagliari.

Numerosi i verbali per la vendita senza autorizzazione di prodotti nel settore alimentare (tre frigo portatili più una borsa con circa sessanta pezzi). In un intervento pianificato con la guardia costiera di Cagliari, i controlli si sono concentrati su tre postazioni di salvamento, a Calamosca e al Poetto, che sono risultati regolari, ma sono in corso ulteriori accertamenti su alcuni chioschi di Calamosca e del Poetto.

Sulla zona pedonale e ciclabile, gli agenti della Locale in bicicletta hanno elevato circa 20 sanzioni per soste e transiti vietati. Sanzioni anche per commercio abusivo e occupazione abusiva della battigia. “I controlli – assicura la Municipale – continueranno per tutta l’estate.

