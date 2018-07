Sono terminate alle 4,30 circa le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio che ha tenuto sotto scacco l’intero abitato di Sa Priamo dalle 22,30 di ieri notte.

I Vigili del fuoco di San Vito e del Comando di Cagliari hanno operato con numerosi uomini e mezzi fino a notte fonda per avere ragione delle fiamme. Non ci sono stati feriti, ma un camper è stato distrutto dalle fiamme e alcune abitazioni sono state evacuate precauzionalmente. Quando è stato dichiarato il cessato pericolo, introno alle 4,30 le persone evacuate hanno avuto l’autorizzazione a rientrare nelle proprie abitazioni in sicurezza.

