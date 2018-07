Notte movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Cagliari. I militari hanno operato nell’ambito dell’attività preventiva che vede un rilevante incremento dei militari nelle zone cittadine più frequentate dalla movida e dai turisti, con numerosi posti di controllo con etilometro nel Lungomare Poetto, e nelle aree urbane della città svuotatesi dagli abitanti in virtù del periodo estivo.

Nel corso della notte sono stati denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza fermate alla guida delle rispettive auto in condizioni di grave stato di alterazione: si tratta di un 19enne di Elmas che in Via La Palma aveva il tasso di 2.00 mg di alcool per litro di sangue e un 38 enne di Assemini che, in zona Poetto, è risultato positivo al test alcolemico addirittura con un tasso pari a 2,57 mg/l.

Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida e sequestrata l’auto. Sempre nel corso della nottata i Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne di Assemini che aveva appena forzato con due cacciaviti alcuni distributori automatici di vivande installati in via Pascoli per un danno complessivo di 500 euro. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato tradotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

