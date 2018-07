Con i suoi oltre 1000 concerti e oltre 25 anni di attività, la Bandabardò può definirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia.

Per confermare la sua anima energica, la band arriva quest’estate anche a Abbasanta, per un concerto in programma 25 agosto 2018.

Il pubblico ormai affezionato è parte integrante degli spettacoli della Bandabardò, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere la Banda stessa.

Per info:

Commenti

comments