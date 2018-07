Domani a Sadali, ore 18 si inaugura il Polo scolastico territoriale che verrà intitolato a Emanuela Loi, la poliziotta assassinata dalla mafia a Palermo, 26 anni fa, insieme a Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta.

Dichiara Romina Mura, Sindaca di Sadali, ‘Una scuola innovativa in un piccolo comune. Sembra il titolo di una favola e invece è realtà. È da oramai 8 anni che a Sadali sperimentiamo, attraverso interventi infrastrutturali e immateriali, percorsi e progetti per incentivare e supportare nascite e genitorialita’, per fornire ragioni per vivere a Sadali, per convincere che anche piccolo può essere bello e offrire opportunità. E lo facciamo in silenzio. Senza clamori. Devo dire senza mai suscitare grande curiosità. Si parla quasi sempre delle cose che non vanno e dei fallimenti. Le buone prassi passano troppo spesso in sordina. Utilizzando nella maggiorparte dei casi risorse del bilancio comunale. Decidendo quindi che alcune scelte, innanzitutto l’istruzione e il sostegno alle famiglie, siano prioritarie. Sulla nostra scuola delle meraviglie abbiamo, infatti, investito quasi 500 mila euro di cui 360 mila a carico del nostro bilancio e 140 mila assegnateci dalla Fondazione di Sardegna’.

Il Polo scolastico territoriale non è solo un edificio colorato, confortevole, studiato negli spazi e negli arredi e dotato di supporti informatici e di una linea di connessione veloce. Sarà molto di più. Una scuola in cui già a partire dal prossimo anno scolastico si sperimenterà il tempo pieno. In cui l’offerta didattica andrà ben oltre i programmi ministeriali attraverso l’implementazione di tutta una serie di insegnamenti aggiuntivi, fra cui un percorso di educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.

E non a caso si è deciso di intitolare il nuovo Polo scolastico a Emanuela Loi che per difendere la legalità ha sacrificato la propria giovane vita.

Conclude la Sindaca di Sadali ‘La nostra ambizione? ‘Be sta tutta nella denominazione della Scuola ‘Polo scolastico territoriale Emanuela Loi’. Una scuola ubicata a Sadali ma che, grazie alla qualità e completezza dell’offerta didattica, degli spazi e degli strumenti di cui dispone, divenga la scelta di studio e formazione per tutti i bambini del territorio’. ‘Divenga, in definitiva, il primo spazio collettivo in cui le bambine e i bambini cominciano a inseguire i loro sogni, con coraggio e generosità. Le qualità più belle di cui ci ha fatto dono Emanuela Loi’.

