Gli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna ha avviato le indagini per il rogo di presunta origine dolosa che ha colpito, ieri, il cantiere forestale dell’Agenzia Forestas ad Arzana (Nu), danneggiando una struttura in legno utilizzata dal personale.

Il capanno si trova in un bosco dove lo scorso anno sono andati in fumo circa trenta ettari. Il personale del Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Lanusei è al lavoro per individuare i responsabili.

