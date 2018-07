Continuano serrate le indagini per risalire all’identità dei due individui che il 6 luglio scorso, dopo aver tentato invano una truffa ai danni di un’anziana signora di Siniscola, sono riusciti invece a raggirarne un’altra, facendosi consegnare da lei diverse centinaia di euro.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro invitano a diffidare da strane telefonate che informano di presunti incidenti stradali a figli o nipoti: spesso i truffatori si spacciano per avvocati o Carabinieri e induco a credere le povere vittime che poco prima un loro parente abbia causato un sinistro stradale e, poiché senza assicurazione o altre fandonie, chiedono soldi per fargli restituire la patente appena ritirata dalle Forze di Polizia. Tutto falso.

I militari ricordano a tutti i cittadini, e in particolar modo alle persone più anziane oggetto di questa particolare tipologia di reato, di contattare sempre il numero d’emergenza 112: questo è utile sia per segnalare con la massima tempestività ai Carabinieri quanto appena accaduto, sia per la vittima che può così ottenere una conferma della veridicità di quanto detto dall’interlocutore al telefono.

