I Carabinieri di Nuoro, specializzato nelle indagini telematiche, hanno denunciato a piede libero una coppia siciliana rispettivamente di 36 anni lui, 46 anni lei, responsabili del reato di truffa. I due hanno postato un annuncio su un noto portale di vendite on line per un gommone completo di motore e carrello per il trasporto ad un prezzo estremamente allettante.

Sono riusciti così a farsi accreditare su un conto online la somma di 2.000 euro, versati da un cittadino nuorese di 60 anni, interessato a concludere l’affare. L’acquirente, oltre a non avere mai ricevuto quanto pattuito, alla richiesta di spiegazioni veniva anche deriso dall’inserzionista, questo prima che facesse del tutto perdere le proprie tracce.

Un’attenta analisi di tutte le movimentazioni telematiche, bancarie e telefoniche, hanno però permesso ai Carabinieri di individuare i responsabili della truffa, immediatamente deferiti in stato di libertà al competente Tribunale.

