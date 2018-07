La Polizia di Stato ha arrestato due cagliaritani responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso. Nella mattinata di ieri, domenica 22 luglio, un equipaggio della squadra volante è intervenuto in via Cornalias perché sulla linea 113 erano arrivate delle segnalazioni che indicavano due uomini intenti a forzare un’auto in sosta.

L’equipaggio, già impegnato nel controllo del territorio in quella zona, ha percorso la strada notando due uomini corrispondenti alle descrizioni.

I poliziotti hanno bloccato i due soggetti, peraltro già conosciuti per i loro precedenti, un 40enne e un 33enne.

Dal controllo sono state trovate delle forbici da sarto usate probabilmente come strumento di effrazione. Poco distante, infatti, gli agenti hanno trovato anche l’autovettura, una Fiat 600, con lo sportello lato passeggero divelto verso l’esterno.

Grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti e alle segnalazioni dei passanti, che hanno immediatamente allertato il 113, i due uomini hanno fatto in tempo solo a forzare l’apertura del veicolo, non riuscendo però ad asportare nulla dall’interno.

La proprietaria dell’auto, dopo aver presentato formale denuncia, ha ripreso il possesso della propria auto, mentre i due uomini sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso, inoltre uno dei due è stato indagato per porto ingiustificato di arnesi allo scasso.

