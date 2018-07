“Ho appena depositato presso la Procura della Repubblica di Cagliari, quale difensore di fiducia della madre e delle sorelle di Gianluca Congera, opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal PM dr. Alessandro Pili del fascicolo a carico di ignoti per il presunto omicidio del loro congiunto”, lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, per Gianluca Congera, 50enne scomparso da Quartu Sant’Elena il 16 marzo 2018 lasciando moglie e familiari che hanno sempre continuato a cercarlo grazie anche all’aiuto dell’associazione.

“Nell’atto di opposizione, dopo aver sottolineato una serie di motivi che la rendono opportuna, ho richiesto tutta una serie di nuovi accertamenti investigativi, nuove escussioni di testi e persone informate sui fatti ed altro utile all’accertamento della Verità – e conclude l’avvocato – nel frattempo non sono ancora stati resi noti gli esami comparativi del Dna eseguiti sul corpo del cadavere ritrovato nei giorni scorsi che ipoteticamente potrebbe essere quello dello scomparso Gianluca Congera”.

