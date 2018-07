Ermal Meta prosegue il suo “Non Abbiamo Armi Tour 2018” collezionando un sold out dopo l’altro.

Ora, 23 agosto 2018 è tempo di un live a Oliena in provincia di Nuoro, dove Ermal Meta si esibirà davanti ai fan cantando tutti i suoi più grandi successi come Dall’Alba al Tramonto, Io mi innamoro ancora, Ragazza Paradiso.

Ad organizzare il concerto il Comitato Santu Lussugliu e la leva 88 di Oliena.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2018 dove ha trionfato insieme a Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente” ogni concerto di Ermal Meta viene letteralmente preso d’assalto.

L’artista sarà in Sardegna per una data gratuita imperdibile e la scaletta proprio per la data di Ermal Meta in concerto a Oliena non è stata resa nota e, Ermal, potrebbe decidere di stupire tutti i fan con delle hit nuove, ma guardando a quanto successo negli scorsi live possiamo farci un’idea di quella che sarà la sua scaletta ufficiale.

Eccola:

Non Abbiamo Armi

Gravità con me

Ragazza Paradiso

Le luci di Roma

Caro Antonello

Il vento della vita

Amore alcolico

9 primavere

Schegge

Volevo dirti

Molto bene, molto male

Vietato morire

Rien Ne Va Plus

Umano

Bionda

Non mi avete fatto niente (con Fabrizio Moro)

Quello che ci resta

Dall’alba al tramonto

Io mi innamoro ancora

Piccola anima

Mi salvi chi può

Odio le favole

Straordinario

A parte te

Commenti

comments