Rimpasto in giunta con polemiche al Comune di Sassari. Il sindaco Nicola Sanna nominerà entro oggi due nuove assessore.

La prima è Manuela Palitta, ex funzionaria del Banco di Sardegna, indicata dall’Upc, che riceverà la delega alla Cultura, rimasta vacante per oltre un anno. Rossana Tomasina Serratrice, 56 anni, tributarista della Confesercenti di Sassari, indicata dal Pd, e più precisamente dall’area che fa capo a Silvio Lai, avrà invece le deleghe alle Politiche per i servizi al cittadino, Affari generali e legali, Decentramento, Personale, Servizi informativi e Programmazione. Per farle posto il sindaco ha dato il benservito all’assessora Amalia Cherchi, entrata a suo tempo in giunta in quota alla lista civica Ora Sì.

La cacciata della Cherchi ha scatenato la reazione di una parte della maggioranza, con cinque consiglieri che hanno presentato le dimissioni dalle commissioni e dagli incarichi assegnati loro dal Consiglio comunale, annunciando il loro passaggio all’opposizione. L’ufficializzazione delle due nuove assessore è attesa per stasera.

