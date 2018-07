Nuova illuminazione pubblica in viale Trieste: da domani, martedì 24 luglio, gli operai del servizio Mobilità saranno al lavoro nel tratto del viale tra la piazza Del Carmine e la via Sauro per la sostituzione dei punti luce sospesi al centro della carreggiata.

I 22 punti luce presenti saranno sostituiti con impianti a LED. Dove necessario saranno cambiati anche i tiranti che sostengono le plafoniere. Per l’intervento, che dovrebbe durare tre giorni, sono stati stanziati 10.000 euro.

Per consentire i lavori in sicurezza e per regolare i flussi di traffico, che potrebbero subire rallentamenti, sarà presente sul posto la Polizia Municipale.

