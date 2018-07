“Iscrizioni gratuite sino al 27 agosto ai corsi di arte urbana, musica, cinema e nuove tecnologie riservati alle ragazze e ai ragazzi del quartiere disoccupati o inoccupati, non più impegnati con la scuola dell’obbligo e che non stiano frequentando corsi di formazione professionale. Le attività si svolgeranno da settembre a dicembre nei locali del Centro polisportivo di via Monte Acuto. Negli stessi spazi è in programma mercoledì 25 luglio a partire dalle 19.30 la presentazione dei corsi”. Lo scrive il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, sul suo profilo ufficiale di Facebook.

Il progetto – ha spiegato – nasce da un accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nel 2015. Cagliari è tra le città che si sono aggiudicate il bando nazionale in partenariato con il CRS4, Poliste, Libriforas e cinque associazioni che cureranno la realizzazione dei laboratori: Urban Center, Vox Day, Inmediazione, Faber Aus e Sardinia Open Data.

