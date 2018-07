Anche l’isola di Spargi, nell’arcipelago della Maddalena, è stata colpita da uno degli incendi odierni – che hanno interessato anche Gairo e Perdas de Fogu – e il nucleo investigativo del Corpo forestale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’evento.

La macchina antincendi è però intervenuta con grande rapidità e ha domato rapidamente i roghi.

Spento in tempi brevi, con l’ausilio di un elicottero, l’incendio divampato in mattinata sulla macchia mediterranea della località Terr’e Cabonis, a Gairo. Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha diretto le operazioni di spegnimento a terra e in volo inviando sul campo il proprio personale della Stazione di Osini, coadiuvato dagli specialisti del Gauf (Gruppo di analisi e uso del fuoco) di Lanusei e da tre squadre dell’agenzia Forestas provenienti dai cantieri di Gairo e Osini. Segnalati quasi alle 18 gli incendi su Spargi e su Perdas de Fogu, in località Funtana Peddi’e cani.

Anche qui sono intervenuti i mezzi aereo, uno su Spargi, e due su Perdas de Fogu. A terra sono entrate in azione le squadre di elitrasportati coordinate, rispettivamente, dalla Stazione del Corpo forestale della Maddalena e da quella del Corpo forestale di Osini.

