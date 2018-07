Il caso di Andrea Mura e della sua assenza dal Parlamento non è piaciuto nemmeno al mondo della vela: “Mi spiace, tra l’altro, che questo episodio possa sporcare il mondo della vela e dello sport fatto di tante persone serie e valide”.

Il velista sardo Gaetano Mura commenta così l’intervista in cui il suo ‘collega’ e conterraneo Andrea Mura, deputato M5S, giustifica l’alto numero di assenze in Parlamento: lo skipper ha spiegato di voler fare il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica e sottolineando che l’attività politica non si svolge solo il parlamento.

“Il politico e lo sportivo non dovrebbero mai dimenticarsi del potere comunicativo e della visibilità nelle loro mani”, osserva Gaetano Mura. “Devono stare ben attenti a non far passare l’idea che non si possa onorare e snobbare l’impegno preso con i cittadini”.

