Einar Ortiz è il cantante autodidatta del serale di Amici 17. Di giorno operaio e di sera cantante. La passione per la musica, però, ha permesso ad Einar di essere ammesso al serale della nota trasmissione.

L’artista incontrerà i fan e firme le copie dell’album di debutto in due date in Sardegna: una Sestu, nel polo commerciale La Corte Del Sole, il 29 luglio. Un’altra, il 30 luglio, a Nuoro, Zona industriale di Prato Sardo.

Corte del Sole. L’accesso al palco sarà riservato unicamente ai possessori del Cd originale “EINAR”. Il Cd potrà essere acquistato presso qualsiasi rivenditore autorizzato o nella “Libreria Mondadori Book Store” del Sardinia Outlet Shopping Village – La Corte Del Sole. I fan partecipanti al firmacopie con “EINAR” dovranno essere muniti di PASS (gratuito e numerato) da ritirare presso la Hostess presente nell’area dedicata all’evento DOMENICA 29 LUGLIO dalle ore 10.00.

Il pass serve ad agevolare l’attesa ed evitare di sostare troppo tempo in fila:

1. Il pass è numerato e serve SOLO per accedere nell’area fila a gruppi di 50 persone in ordine progressivo.

2. Durante l’evento del 29 luglio l’organizzazione chiamerà i numeri a gruppi in modo che le persone abbiano il tempo di prepararsi e recarsi nella zona dedicata all’evento quando sarà il proprio turno. Le persone del gruppo accederanno singolarmente per partecipare al firma copie.

3. Il pass è gratuito e può essere ritirato il giorno 29 luglio negli orari di apertura del Centro, in Galleria presso l’allestimento dell’evento. La hostess distribuirà il pass a tutti coloro che dovranno partecipare al firma copie e ne faranno richiesta.

4. Il pass senza cd non dà accesso all’area firma copie.

5. Senza pass non si avrà accesso all’area firma copie. Se si ha il cd e non il pass basterà individuare le hostess presso l’allestimento dell’evento, per ritirare il pass numerato prima di accedere all’area fila.

6. I membri dello stesso nucleo famigliare (max 2) possono accedere con un solo cd, ma dovranno essere muniti di un pass a persona.

“Vi comunichiamo – si legge in una nota – che l’area dell’evento sarà allestita all’aperto, pertanto Vi invitiamo a munirvi di eventuali copricapo, acqua e quanto altro sarà necessario per aspettare il vostro turno.

