“Ho apprezzato la presa di posizione del Movimento sul suo parlamentare assenteista che sostiene si possa fare politica in barca. Ci andasse pure in barca, senza essere parlamentare e restituendo gli stipendi che si è preso fino ad oggi senza aver lavorato adeguatamente.” Lo scrive, in un post sul blog delle Stelle, Alessandro Di Battista.

“Difendere la propria forza politica ad ogni costo è da idioti, non da cittadini sovrani”, sottolinea l’esponente del M5S.

Commenti

comments