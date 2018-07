Nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 24 luglio, verso le ore 7:00, per cause in corso di accertamento, nel centro urbano di Perdasdefogu, un’autovettura ha investito una signora 53enne che stava passeggiando insieme a delle amiche. Il conducente, dopo l’impatto, ha proseguito la sua marcia facendo perdere le proprie tracce, senza aiutare la povera vittima.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 del posto e traspostata d’urgenza all’ospedale di Lanusei dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini del caso.

Al vaglio degli inquirenti vi sono le testimonianze dei presenti e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Oltre alla ricostruzione del drammatico episodio, i militari hanno avviato delle serrate ricerche per rintracciare il responsabile del sinistro.

