Pochi disagi in vista – almeno per il momento – per i passeggeri sardi in occasione dei due giorni di sciopero di Ryanair, domani e giovedì, che riguarda il personale di lingua belga, spagnola e portoghese. Per ora gli unici voli cancellati sono il Barcellona-Cagliari del 26 luglio con partenza dall’aeroporto di Girona alle 12.15. E quello in partenza da Cagliari destinazione Girona, sempre del 26, alle 14.

Per il resto tutto regolare sia a Cagliari, sia ad Alghero: il discorso riguarda i voli nazionali e internazionali. Chi viaggia domani e giovedì sugli aerei della compagnia low cost irlandese può comunque sempre controllare, grazie a un link sistemato nella homepage, se ci sono state variazioni per il suo volo per chiedere eventualmente un cambio o il rimborso. Alghero è collegata da Ryanair agli aeroporti di Bologna, Milano, Pisa, Bratislava, Bruxelles, Eindhoven, Francoforte, Monaco e Londra.

Da Cagliari, invece, si vola verso Barcellona, Bruxelles, Cracovia, Dusseldorf, Francoforte, Londra, Madrid, Manchester, Parigi, Varsavia, Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Cuneo, Verona, Parma, Pisa, Roma, Treviso.

