E’ una data da segnarsi in agenda: il 27 luglio alle 20 l’appuntamento è con la Luna rossa, l’eclissi totale più lunga del secolo visibile in Italia e in Europa: 103 minuti a scrutare le meraviglie del cielo. Un evento rarissimo per la sua durata. L’ultima eclissi risale al 2015 ed era durata 45 minuti. Numerosi gli eventi in programma anche in Sardegna. Spicca l’iniziativa organizzata a Nuoro nel sito archeologico di Tanca Manna. A promuoverla è l’Associazione astronomica Nuorese, guidata da Tommaso Settanni, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del sito di Tanca Manna. A disposizione del pubblico ci saranno i telescopi.

“Marte brillerà come una enorme stella rossa visibile molto vicino sotto la Luna – spiega Settanni – inoltre il pianeta rosso si trova all’opposizione rispetto alla Terra, a una distanza estremamente vicina, circa 55 milioni di chilometri”. Uno spettacolo dietro l’altro, un susseguirsi di suggestioni. Ma non è tutto. quella del 27 luglio sarà la notte del 2018 più ricca di eventi. Il già notevole spettacolo della Luna rossa è rafforzato dalla concomitante opposizione di Marte. I due pianeti saranno in congiunzione e questa Luna piena sarà anche una “mini luna” (Luna all’apogeo).

Nella volta celeste si potranno osservare Venere, Giove e Saturno. L’assessore alla Cultura del comune di Nuoro, Sebastian Cocco, ha sottolineato come l’amministrazione abbia fatto sua la volontà di “rafforzare il rapporto tra cultura e scienza, in particolare cultura e astronomia: un legame già stretto, che attraverso queste iniziative vogliamo rendere ancora più visibile e alla portata di tutti. Un’attenzione particolare, già dimostrata nella progettazione del Piano Rimonte, dove a questa attività scientifica culturale sarà dedicato un apposito spazio, ovvero un osservatorio astronomico sul Monte Ortobene”.

