“Sono lieta e onorata di assumere l’incarico di prefetta in un territorio unico per la sfolgorante bellezza delle sue spiagge e del suo mare, per il fascino selvaggio del suo interno e per la civiltà più che millenaria della sua gente, profondamente legata ai valori della tradizione, aperta, laboriosa e ospitale”.

Così la nuova prefetta di Cagliari Romilda Tafuri, in una lettera inviata alle autorità civili, militari, religiose, ai sindaci e ai rappresentanti delle forze economiche e delle organizzazioni dei lavoratori presenti nel territorio, nella giornata in cui assume l’incarico prendendo il posto di Tiziana Giovanna Costantino, andata in pensione.

“Mi accingo a questa nuova responsabilità con l’entusiasmo che da sempre anima il mio impegno al servizio delle istituzioni – scrive la prefetta -. Consapevole della delicatezza del compito che mi è stato affidato, svolgerò il mio incarico con umiltà e grande dedizione, certa del valore del dialogo e delle sinergie sociali”.

Proprio su questo aspetto la prefetta aggiunge “a chi condivide responsabilità istituzionali sono pronta a garantire collaborazione leale per il bene della collettività – scrive nella lettera – alle realtà sociali e culturali assicuro interesse e attenzione. A tutti i cittadini della provincia di Cagliari rivolgo un pensiero cordiale e rispettoso”. Domani la neo prefetta del capoluogo si presenterà alla stampa.

