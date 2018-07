La Giunta regionale ha destinato 600mila euro al Comune di Sassari per mettere in sicurezza e restaurare la basilica di Santa Maria di Betlem, dove da oltre un anno si verificano crolli e cedimenti della volta, e nell’annesso convento chiuso per motivi di instabilità.

Con una delibera proposta dall’assessore dei Lavori pubblici, Edoardo Balzarini, la giunta Pigliaru ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione, il segretariato regionale del Mibact, Comune di Sassari, Diocesi di Sassari ed Ente Convento dei Frati minori conventuali di Santa Maria.

“Rispondiamo rapidamente alle esigenze che ci vengono segnalate dai Comuni, per assicurare la completezza di lavori che altrimenti non avrebbero buon esito”, dichiara Francesco Pigliaru. Santa Maria è uno degli edifici sacri più antichi e rappresentativi di Sassari ed è legato alla Festa dei Candelieri, dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

“Dopo il finanziamento di 680mila euro disposto dal Mibact – spiega Balzarini – la Regione interviene con risorse del proprio bilancio per dare nuovo lustro a un’opera di grande bellezza e valore simbolico, artistico, culturale e sociale”.

