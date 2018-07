Per la diffusione della tradizione poetica e musicale sarda la Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 250mila euro e approvato i criteri e le modalità per l’assegnazione e per la rendicontazione dei contributi.

Il provvedimento odierno diversifica gli interventi da realizzare con le risorse a disposizione nell’anno corrente attraverso la ripartizione delle risorse in due avvisi pubblici: il primo, da 100mila euro, prevede l’attribuzione di contributi con bando a sportello e modulistica semplificata, il secondo, da 150mila euro, l’assegnazione di contributi di importo differenziato per fasce attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico con valutazione a punteggio.

