“La credibilità di Luigi Di Maio sul caso del velista-deputato Andrea Mura è pari a zero. E’ stato lui a candidare Mura nell’uninominale e a usare la sua notorietà per cercare voti. Di Maio lo ha portato in campagna elettorale per mercati e comizi in Sardegna come un santino, ora vuole far credere che non sapeva che Mura avrebbe continuato a fare il velista?”.

Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che pubblica un video di Di Maio e Mura insieme in campagna elettorale.

“Proprio Di Maio – prosegue Anzaldi – che nella scorsa legislatura è stato recordman di assenze in Parlamento, con solo il 30% di presenze alle votazioni. Ecco il video del 4 febbraio scorso, con Di Maio a Cagliari al mercato Sant’Elia che insieme a Mura testimonial dichiara: ‘Ci onora con la sua candidatura, fa parte di una delle super competenze cui abbiamo aperto le candidature, è una marcia in più per arrivare al governo del Paese'”.

