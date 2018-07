Ancora strascichi dopo le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Toninelli sull’ipotesi di bocciatura del progetto di realizzazione della dorsale gas in Sardegna. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, “ad intervenire in modo incisivo verso il Governo per garantire la conclusione con successo del progetto di metanizzazione siglato due anni fa tra Regione e Governo, così da garantire all’Isola un’opportunità di sviluppo e competitività”.

Quindi, no a passi indietro sul metano. In particolare, sottolinea Piero Comandini (Pd), primo firmatario del documento, “non è possibile mettere in discussione il progetto di metanizzazione dell’Isola, come intende fare un ministro della Repubblica, ed è per questo che si è reso necessario presentare l’ordine del giorno”.

“Deve essere chiaro – dice per l’opposizione Paolo Truzzu, Fdi – che questa battaglia non è cominciata con Renzi e il suo Patto per la Sardegna. Chiediamo che questo sia ribadito e non ci siano posizioni ideologiche fine a se stesse”.

