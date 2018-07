“Nonostante le rassicurazioni della Regione di dieci giorni fa, la Ragioneria Generale dello Stato non ha ancora ricevuto la tabella fondamentale per il passaggio dei dipendenti Aras all’agenzia Laore. Nessun elaborato tecnico-economico è infatti ancora arrivato al Ministero dell’Economia, un documento necessario per poter dare un futuro certo a circa trecento tecnici dell’Associazione Regionale Allevatori Sardegna che non possono più essere presi in giro in questo modo”. Lo affermano i parlamentari Cinquestelle Emiliano Fenu (Commissione Finanze e Tesoro al Senato) e Alberto Manca (Commissione Agricoltura e Commissione Ambiente alla Camera), che già lo scorso 16 luglio avevano sollevato la questione che riguarda il passaggio dei dipendenti Aras all’agenzia Laore, agronomi, veterinari, tecnici e amministrativi che da oltre trentacinque anni svolgono compiti di assistenza tecnica in zootecnia per progetti condivisi dalla Regione Sardegna.

I parlamentari, una volta appreso dalla Ragioneria dello Stato della perdurante mancanza della tanto attesa tabella, ieri hanno contattato l’assessorato regionale agli Affari Generali, da cui hanno ricevuto sì parole rassicuranti, ma senza avere copia della mail con la quale sarebbe stata trasmessa la documentazione mancante.

“A questo punto sarà il ministero a inviare alla Regione una richiesta di integrazione in cui saranno indicati nel dettaglio gli elementi occorrenti per poter esprimere un parere” spiegano Fenu e Manca, “ovvero le economie di spesa complessive conseguibili a regime; i dati relativi al personale in servizio presso Aras, alla data odierna ed al 31 dicembre del 2006, distinti per livello di inquadramento; il contratto nazionale e la normativa previdenziale applicati; la composizione dei correlati oneri di spesa”.

L’allegato mancante è una vera e propria relazione tecnica, fondamentale per poter consentire alla Ragioneria di esprimere il suo parere sul passaggio dei lavoratori Aras a Laore, e che doveva essere allegata alla documentazione inviata dalla Regione al Ministero dell’Economia lo scorso 15 giugno, “e non può essere dunque trattata alla stregua di una semplice pagina mancante”.

“Non era e non è nostra intenzione alimentare polemiche” concludono i parlamentari Cinquestelle Fenu e Manca, “anzi ci auguriamo vivamente di essere smentiti dall’assessore Spanu, ma non possiamo permettere che i trecento lavoratori dell’Aras e i tanti operatori del settore zootecnico restino sospesi senza ottenere alcuna risposta, non possiamo permettere che vengano presi in giro”.

