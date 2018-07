“Un momento difficile, contrassegnato da pregiudizi e false verità, ma si intravedono segnali di speranza in vista di una vera inclusione dei richiedenti asilo ospiti dei Centri di accoglienza e del sistema Sprar in Sardegna”. Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, a Nuoro nel cortile dell’Istituto regionale etnografico, nel corso dell’evento “Processo all’Europa” che si è sviluppato sulla base di un format innovativo creato dal Movimento Europeo Italia.

Al centro del processo, animato dagli studenti dell’università nuorese, il comportamento delle istituzioni europee e dei paesi del Vecchio Continente nei confronti dei migranti. Spanu si è soffermato sulle esperienze di integrazione attuate nell’isola e in particolare sulla storia del giovane Dramane Cissè, ospite del centro per richiedenti asilo di Sarule che da ieri indossa la maglia del Cagliari calcio.

“Abbiamo dato impulso, in collaborazione con il Coni e con la Figc, all’integrazione attraverso lo sport con iniziative realizzate nei centri sportivi di Oristano, Cagliari e Asseminello. Il caso di Dramane Cissè, 18 anni, originario della Costa d’Avorio – ha spiegato l’assessore – è esemplare: lo sport favorisce l’inserimento dei giovani richiedenti asilo nelle comunità in cui vivono, abbatte ogni barriera culturale e linguistica e agevola il dialogo con i coetanei sardi. Con il fondamentale contributo di questi atleti molto promettenti inoltre continuano a vivere le squadre di tanti piccoli paesi”.

L’esponente della Giunta ha poi espresso apprezzamento per il positivo coinvolgimento degli studenti nel ‘processo all’Europa’: “hanno messo in mostra una grande sensibilità su un tema complesso come quello delle migrazioni e sono riusciti a mettere in risalto l’atteggiamento colpevole di molti Stati artefici di politiche poco rispettose dei principi di accoglienza e civiltà”. Spanu, nel sottolineare il ruolo prezioso delle università sarde ai fini del processo di inclusione, ha ricordato la proficua collaborazione della Regione con gli atenei per sostenere i richiedenti asilo che intendono proseguire e completare in Sardegna il loro percorso di studi.

