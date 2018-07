Fiamme a Capoterra.

Intorno alle 17 diversa macchia mediterranea è andata in fumo nelle campagne dell’Hinterland cagliaritano. In questo momento sono state inviate dalla protezione civile alcune squadre per arginare immediatamente le fiamme.

Le alte temperature e il maestrale di queste ultime ore stanno dando filo da torcere ai volontari impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, di cui ancora non si conoscono le cause.

Il rogo comunque non ha raggiunto dimensioni tali da indurre la protezione civile a utilizzare i mezzi aerei per combattere le fiamme.

(notizia in aggiornamento)

Commenti

comments