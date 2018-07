Dopo il tragico incidente di questa mattina all’alba, dove un ragazzo minorenne ha perso la vita, si aggiunge un altro grave scontro sulla strada statale 554.

Secondo fonti della polizia stradale lo scontro è avvenuto all’altezza di Pitz’e Serra in direzione Poetto, e ha coinvolto 5 auto: due di queste si sono ribaltate, ma ancora non si conoscono le cause.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere i feriti.

