Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari ha sequestrato beni immobili, autovetture di lusso, quote societarie, polizze assicurative e conti correnti bancari per un valore pari a 1.799.547,26 euro, nei confronti di quattro persone attualmente sotto processo a Cagliari per traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività delle fiamme gialle è partita grazie a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nel marzo 2017, a cura dei carabinieri della compagnia di Villacidro.

Gli specialisti del Gico di Cagliari hanno poi svolto accertamenti di natura economico-patrimoniale, che hanno evidenziato una rilevante sproporzione tra la disponibilità dei beni individuati in capo ai proposti e ai loro familiari conviventi e i redditi dichiarati ai fini delle imposte dirette. È stato così possibile individuare e sequestrare 19 tra fabbricati residenziali e terreni agricoli, ubicati in Sardegna e nel Lazio, 11 auto (tra le quali anche una Aston Martin, una Bentley ed una Porsche), 5 scooter, 2 macchine agricole, quote sociali di 2 società, prodotti assicurativi e conti correnti bancari.

L’operazione condotta s’inquadra nel più vasto ambito dell’azione di aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dal crimine organizzato, sul quale è sempre alta l’attenzione della guardia di finanza.

Commenti

comments