C’è tempo ancora fino a settembre per iscriversi alla nuova scuola gratuita di ‘Operatore della ristorazione’ con durata triennale e sede a Olbia, gestito da Formatica Scarl in associazione con Cospes Salesiani Sardegna.

Questo grazie alla proroga che la Regione Sardegna, finanziatrice del progetto formativo con l’utilizzo dei contributi del Fondo sociale europeo 2014-2020, ha concesso nei giorni scorsi ai soggetti erogatori. Destinatari di questa iniziativa sono, in particolare, i ragazzi che hanno appena terminato le scuole medie e intendono intraprendere un cammino più improntato a uno sbocco, nel breve periodo, nel mercato del lavoro. Possono comunque partecipare al bando i giovani dai 14 ai 17 anni di età non compiuti, per un numero complessivo di quindici corsisti. La scuola prevede un totale di 2.970 ore di didattica in tre anni, di cui 390 di attività di stage nei ristoranti, e molte ore di pratica con laboratorio di pasticceria, di prodotti tipici sardi, alimenti senza glutine e altro ancora.

Le lezioni si terranno al S.P.S. Sviluppo Performance Strategie – Meeting & Business Center, all’interno dell’area aeroportuale di Olbia. Saranno programmate varie visite didattiche, inoltre nel corso delle lezioni i ragazzi verranno messi in grado di ottenere l’attestato Haccp. Il corso assolve all’obbligo di istruzione e fornisce al termine una qualifica professionale riconosciuta di livello EQF3. A seguire i corsisti ci saranno dei tutor che sosterranno i ragazzi sia a lezione, sia nelle problematiche extra scolastiche. Ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali: non sono previsti libri di testo. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di ‘gamification’, ovvero con elementi mutuati dal mondo dei giochi declinati sul piano dell’insegnamento. Agli allievi inoltre verranno riconosciute anche le indennità di viaggio, quantificate in misura proporzionale al tempo medio del tragitto.

