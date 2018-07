Polemiche per la “visita di cortesia fatta dal direttore generale Antonio D’Urso e da quello sanitario Orrù che, scortati da un codazzo di medici e funzionari, hanno bloccato il reparto di Ortopedia per rendere omaggio al premio Oscar Roberto Benigni ricoverato per un infortunio dovuto ad una caduta in barca”.

Lo denuncia il consigliere regionale di Forza Italia, Marco tedde, secondo il quale “il manager ha certificato che nell’Aou di Sassari ci sono ammalati di serie A e ammalati di serie B. A meno che non sia uso accogliere nello stesso modo tutti gli ammalati ricoverati presso l’azienda ospedaliera universitaria. Ma ne dubitiamo”.

“Piuttosto che parlare col simpaticissimo Benigni di Johnny Stecchino e della sua interpretazione della Divina Commedia, bene avrebbe fatto il direttore ad impegnare il suo prezioso tempo a lavorare per ridurre le liste d’attesa, che oggi ci raccontano che per una mammografia occorre attendere 255 giorni, per una ecografia all’addome 235 e per una tac 127 attacca Tedde – E per risolvere il problema della carenza di personale e delle stabilizzazioni che stentano a vedere la luce”.

