Gli attori del seminario di specializzazione sull’Analisi del Testo promosso dagli Artisti Fuori Posto tornano in scena con lo spettacolo-studio “Gabbiani”, frutto di uno studio sul testo “Il Gabbiano” di Anton Cechov.

Sinossi

Sorin, ex consigliere di stato, ospita alcuni amici e parenti nella sua tenuta per trascorrere le vacanze estive. Tra i vari invitati ci sono anche sua sorella Irina Arkadina, una celebre attrice teatrale, accompagnata da suo figlio Kostantin Treplev. Questi è un giovane e ambizioso drammaturgo che approfitta della tenuta dello zio per allestire uno spettacolo teatrale che vedrà protagonista Nina, una giovane attrice di cui Treplev è invaghito.

Durante la rappresentazione Irina, mossa da una leggera invidia, schernisce Treplev e questi decide di interrompere bruscamente la messa in scena.

In scena ci saranno:

Piergiorgio Bittichesu, Francesca Cabiddu, Claudia Carella, Stefania Chessa, Danilo Locci, Antonio Maccioni, Angela Marotta, Cinzia Mura, Anna Murgia, Filippo Salaris, Valeria Sanna, Chiara Tallarita, Andrea Vargiu, Francesco Giuseppe Vesta.

Due appuntamenti. ‘Gabbiani’ andrà in scena domenica 29 luglio, al teatro Sant’Eulalia (vico Collegio n°2) . Gli appuntamenti sono due: alle 19 e alle 21:30.

