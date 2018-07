Una fuga di gas ha provocato una esplosione nel ristorante Cosmos in pieno centro di Castelsardo, nota località turistica del sassarese, e uno delle città dei Borghi più belli d’Italia. Secondo quanto si apprende l’esplosione è stata causata da una fuga di gas dalle tre bombole di gpl che alimentano le cucine. I dipendenti hanno sentito l’odore di gas e Maria Rosaria Corso, cugina dei titolari, nonostante il tentativo di fermarla degli stesi dipendenti, ha tentato di chiudere il rubinetto del gas e proprio in quel momento c’è stata l’esplosione. La donna è stata investita dalle fiamme ed è rimasta gravemente ustionata e ferita al volto ed al torace. Immediatamente soccorsa dal 118 è stata trasportata al centro grandi ustionati dell’ospedale SS. Annunziata di Sassari. E’in gravi condizioni. Sul posto sono immediatamente arrivati Vigili del Fuoco di Sassari, la polizia locale e i carabinieri.

Pericolo anche per le strutture del Borgo storico, costruito dalla famiglia genovese dei Doria nel 1102 e battezzato Castelgenovese. Il ristorante Cosmos è infatti attiguo al palazzo del Municipio, conosciuto anche come ‘il palazzo di Nicolò Doria’, la cui campana è datata 1111, dove soggiornò Eleonora d’Arborea, che fu sposa di Brancaleone Doria. Pericolo scampato dunque per le strutture di Castelsardo, ma non per la responsabile del ristorante,ora ricoverata in gravi condizioni a Sassari.

