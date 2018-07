Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona di Macchiareddu, a ridosso delle aziende. Le fiamme, divampate in due punti, hanno interessato un’area di 4000mq di vegetazione e arbusti.

Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile di Assemini, la Misericordia di Capoterra, Pan Siliqua, l’Aquila Sardegna e il corpo forestale.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del forte vento. L’incendo si è sviluppato per il forte vento e le temperature elevate, che superano i 35 gradi.

