La cantina gallurese Siddùra guarda al Giappone. I vini dell’azienda di Luogosanto rappresenteranno la Sardegna a “Tre Bicchieri Gambero Rosso” in programma a Tokyo a ottobre. Forte dei successi internazionali nei concorsi enologici più prestigiosi l’azienda gallurese investe sul mercato dell’Est. “I prossimi due anni saranno fondamentali per le esportazioni di vino sardo nel mondo – afferma Massimo Ruggero, ad Siddùra – nel 2019 in Giappone entrerà in vigore l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea: un’opportunità che la nostra cantina ha intenzione di cogliere”.

L’interesse del pubblico giapponese nei confronti di Siddùra è stato certificato dalla recente visita in cantina di Isao Miyajima, giornalista della rivista giapponese Wineart. Il numero di settembre del magazine di settore sarà dedicato ai vini sardi sempre più apprezzati dai consumatori nipponici e conterrà una menzione speciale per i vini Siddùra. Tra i più apprezzati da Miyajima, il Vermentino Maìa, vincitore dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso.

“Il mercato nipponico è particolarmente interessante – spiega Ruggero – perché la nostra filosofia aziendale rispetta le loro linee guida nella selezione dei prodotti da importare: la cura del dettaglio, anche sotto il profilo dell’immagine, e ovviamente la conferma assoluta della qualità”. Inghilterra, Germania, Belgio, Svizzera, ma anche Kazakistan, California e Russia e ora Giappone sono i paesi su cui Siddura sempre più punta l’azienda gallurese.

“Il gusto internazionale legato ai vitigni autoctoni è sempre più apprezzato dai Paesi esteri, che cercano i vini sardi identificandoli con il territorio di provenienza – conclude Massimo Ruggero”. In Giappone Siddùra sfoggerà anche il recentissimo Oscar che le Commissioni ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino), in qualità di giurati d’eccezione dell’importante selezione Douja D’Or, hanno attribuito al passito Nùali.

