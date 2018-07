I lavori sospesi nei cantieri sulla statale 195 Sulcitana sulla SS 125 “Orientale Sarda”, sulla Sassari-Olbia e sulla Statale 131 “Carlo felice” variante di Villagreca potranno riprendere entro l’autunno prossimo. Entro il 2019 saranno avviati, invece, lavori sulla statale 125 lotto Tertenia-San Priamo, sulla Giba-San Giovanni Suergiu, sulla statale 554. Sempre entro il 2019 potrebbero partire i tre importanti interventi sulla tratta a nord di Oristano della “Carlo Felice” che collega Cagliari a Sassari.

E’ quanto emerso dall’incontro di oggi tra le segreterie regionali e nazionali di Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil e la direzione nazionale dell’Anas. All’appuntamento il sindacato ha portato le preoccupazioni del mondo del lavoro edile isolano sopratutto in seguito alla sospensione dei cantieri. Circa 500 lavoratori che si son visti recapitare la lettera di licenziamento e che attendevano una risposta.

“Un bicchiere mezzo pieno – dichiara al termine dell’incontro Giovanni Matta della Filca Cisl – L’intero pacchetto di interventi in Sardegna vale oltre un miliardo di euro e sarebbe un ottimo toccasana per ridare un po’ di vigore al mondo del lavoro edile. Certamente l’Anas ha una sua responsabilità precipua nella gestione degli interventi ma non sono scevri da responsabilità le istituzioni regionali unitamente ai Ministeri competenti, quello dell’Ambiente e quello delle Infrastrutture, che, viste le particolari condizioni del mondo del lavoro isolano, sono chiamati a dare risposte decise ed immediate. Già da settembre – ammonisce – avremmo modo di verificare la conferma degli impegni ed assumere poi le azioni conseguenti”.

