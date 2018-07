Nella prima settimana di agosto Silvio Berlusconi scioglierà le riserve sul nuovo coordinatore regionale di Forza Italia in Sardegna.

Il presidente del partito potrebbe riunire consiglieri regionali e parlamentari sardi di Fi il 4 o il 5 a Villa Certosa, la sua residenza estiva sulla costa di Porto Rotondo, per sentire le opinioni di tutti e cercare l’unità attorno ad un nome che sia condiviso. E’ quanto emerge dall’Assemblea nazionale degli esponenti di Forza Italia, durante la quale il Cavaliere avrebbe manifestato l’intenzione di definire presto la questione sarda dopo le dimissioni da coordinatore del deputato Ugo Cappellacci.

In pole position per prendere il suo posto c’è Pietro Pittalis, deputato nuorese ed ex consigliere regionale al suo esordio in Parlamento.

