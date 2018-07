Nel tardo pomeriggio ieri, un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Sassari-Bancali, libero dal servizio, ha fermato ed arrestato I.D. 27enne, detenuto evaso perchè il 2 luglio scorso non aveva fatto rientro in carcere dopo un permesso premio.

L’arresto è avvenuto nei pressi della stazione dei pullman. Il 27enne stava scontando una condanna per rapina e lesioni con fine pena ad aprile 2019. L’evaso è stato poi accompagnato nel penitenziario sassarese. Oggi in mattinata sarà processato in direttissima per il reato di evasione.

Giovanni Villa, Segretario generale aggiunto della Fns Cisl Sardegna, sottolinea la professionalità con la quale “è intervenuto il poliziotto. Si tratta di uno dei pochi sottufficiali del ruolo sovrintendenti che sono chiamati ad impegnarsi costantemente per garantire la gestione del personale. All’amministrazione penitenziaria non sfugga questo risultato frutto dell’abnegazione al dovere e provveda con un giusto riconoscimento”.

