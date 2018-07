Le condizioni meteo appaiono, chiaramente, stabili. La presenza dell’Alta Pressione assicurerà bel tempo per tutto il fine settimana, consideriamo che trattasi dell’Alta Africana e che quindi le temperature si manterranno elevate. Potrebbero salire di qualche altro grado, confermando anomalie termiche importanti ma certamente non eccezionali. Le massime saliranno localmente sino a 36-37°C, aumenterà un po’ l’umidità e quindi l’afa che darà un po’ di fastidio e che determinerà una percezione del calore maggiore.

Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare, se non qualche sporadica velatura. Va detto che anche quei pochi spifferi d’aria fresca in quota, responsabili negli ultimi giorni di qualche annuvolamento pomeridiano annesso a isolati scrosci di pioggia o temporali, cesseranno e quindi ci sarà poco spazio anche per le insidie pomeridiane. Insomma sarà un fine settimana all’insegna dell’Estate col caldo che si protrarrà verso i primi di agosto e che potrebbe estendersi addirittura verso il 9-10 agosto. Se così fosse si tratterebbe della prima, vera ondata di calore duratura della bella stagione.

A titolo di curiosità possiamo dirvi che le condizioni atmosferiche ideali consentiranno, dalla tarda serata, di poter godere appieno dello spettacolo dell’eclissi. La cosiddetta “luna di sangue”, che sarà visibile appieno anche sulla nostra regione.

In collaborazione con Meteo Sardegna

